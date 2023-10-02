В Киеве "псевдопатриоты" повредили мемориал, посвященный погибшим за Украину белорусам

Поврежден мемориал, который установили в память о погибших за Украину белорусах. Фото: скриншот

На стене колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Белорусской "псевдопатриоты" повредили мемориал, установленный в память о белорусах, погибших за Украину. Памятная стела появилась еще в 2016 году, задолго до полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша ніва".

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Блоггерша @hrystynakafka возмутилась, что в Киеве "псевдопатриоты" частично уничтожили мемориал, посвященный белорусам, погибшим за Украину.

Девушка рассказала, что один неравнодушный парень хотел повесить вместо снятого белорусского герба свой распечатанный на бумаге. Однако к нему подошла проректор и рассказала, что в колледж обратились люди и попросили демонтировать мемориал, объясняя это тем, что Беларусь на стороне России в российско-украинской войне. В конце концов они обратились в Министерство образования с просьбой "что-то сделать". Сначала мемориал спрятали за тканью, а затем бело-красно-белые цвета были удалены из стелы.

Целый мемориал, установленный в 2016 году в память о белорусах, погибших за Украину. Фото: скриншот

Это не единственный случай, когда "псевдопатриоты" порочат памятные места. В прошлом году спилили крест у посольства Беларуси в Киеве, который поставили в 2020 году в память о жертвах режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. Позже белорусские добровольцы из полка имени Калиновского, воюющего на стороне Украины, вывезли этот крест.

Напомним, что в столице Украины из памятной Стены на стенах Михайловского собора исчезли некоторые снимки погибших украинских героев. В социальных сетях возникли слухи о вандализме, тогда как официальные органы говорят о реконструкции мемориала.