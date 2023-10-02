Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве "псевдопатриоты" повредили мемориал, посвященный погибшим за Украину белорусам arrow

В Киеве "псевдопатриоты" повредили мемориал, посвященный погибшим за Украину белорусам

2 октября 2023 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве "псевдопатриоты" повредили мемориал, посвященный погибшим за Украину белорусам
Поврежден мемориал, который установили в память о погибших за Украину белорусах. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На стене колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Белорусской "псевдопатриоты" повредили мемориал, установленный в память о белорусах, погибших за Украину. Памятная стела появилась еще в 2016 году, задолго до полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша ніва".

Читайте также:

В Киеве повредили мемориал, посвященный белорусам, погибшим за Украину

Блоггерша @hrystynakafka возмутилась, что в Киеве "псевдопатриоты" частично уничтожили мемориал, посвященный белорусам, погибшим за Украину.

Девушка рассказала, что один неравнодушный парень хотел повесить вместо снятого белорусского герба свой распечатанный на бумаге. Однако к нему подошла проректор и рассказала, что в колледж обратились люди и попросили демонтировать мемориал, объясняя это тем, что Беларусь на стороне России в российско-украинской войне. В конце концов они обратились в Министерство образования с просьбой "что-то сделать". Сначала мемориал спрятали за тканью, а затем бело-красно-белые цвета были удалены из стелы.

Целый мемориал, установленный в 2016 году в память о белорусах, погибших за Украину
Целый мемориал, установленный в 2016 году в память о белорусах, погибших за Украину. Фото: скриншот

Это не единственный случай, когда "псевдопатриоты" порочат памятные места. В прошлом году спилили крест у посольства Беларуси в Киеве, который поставили в 2020 году в память о жертвах режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. Позже белорусские добровольцы из полка имени Калиновского, воюющего на стороне Украины, вывезли этот крест.

Напомним, что в столице Украины из памятной Стены на стенах Михайловского собора исчезли некоторые снимки погибших украинских героев. В социальных сетях возникли слухи о вандализме, тогда как официальные органы говорят о реконструкции мемориала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз