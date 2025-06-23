Поврежден крытый бассейн в КПИ в Киеве — последствия удара

Разрушение здания КПИ. Фото: Новини.LIVE

Во время массированной ракетной атаки на Киев 23 июня одна из целей врага пришлась на Соломенский район. В результате обстрела разрушено здание спортивного комплекса Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Часть обломков попала в крытый бассейн, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Проректор университета сообщил, что в здании университета повыбивало окна, однако, добавил, что помещение не горело.

Кроме того, в районе зафиксировано возгорание в частном секторе и в одном из нежилых зданий в Соломенском районе. Рядом с жилым домом также упали обломки, что привело к повреждениям.

Два человека получили ранения — их госпитализировали, медики оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

На местах падения обломков продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, уточняется количество поврежденных объектов и фиксируются убытки.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко прокомментировал атаку по Киеву и заявил, что Россия осуществила прямое наведение.

В частности, в Шевченковском районе в результате попадания ракеты разрушена крыша и несколько этажей жилой многоэтажки.