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Главная Киев В Киеве ракета разрушила спорткомплекс КПИ — фото и видео

В Киеве ракета разрушила спорткомплекс КПИ — фото и видео

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Дата публикации 23 июня 2025 09:05
Поврежден крытый бассейн в КПИ в Киеве — последствия удара
Разрушение здания КПИ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Последствия российской атаки по Киеву 23 июня

Во время массированной ракетной атаки на Киев 23 июня одна из целей врага пришлась на Соломенский район. В результате обстрела разрушено здание спортивного комплекса Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки по Киеву 23 июня

Часть обломков попала в крытый бассейн, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Проректор университета сообщил, что в здании университета повыбивало окна, однако, добавил, что помещение не горело.

Кроме того, в районе зафиксировано возгорание в частном секторе и в одном из нежилых зданий в Соломенском районе. Рядом с жилым домом также упали обломки, что привело к повреждениям.

Два человека получили ранения — их госпитализировали, медики оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

На местах падения обломков продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, уточняется количество поврежденных объектов и фиксируются убытки.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко прокомментировал атаку по Киеву и заявил, что Россия осуществила прямое наведение.

В частности, в Шевченковском районе в результате попадания ракеты разрушена крыша и несколько этажей жилой многоэтажки.

Киев пожар обстрелы ракетный удар КПИ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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