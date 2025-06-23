Поврежден крытый бассейн в КПИ в Киеве — последствия удара

В Киеве ракета разрушила спорткомплекс КПИ — фото и видео
Во время массированной ракетной атаки на Киев 23 июня одна из целей врага пришлась на Соломенский район. В результате обстрела разрушено здание спортивного комплекса Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского".
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Последствия российской атаки по Киеву 23 июня
Часть обломков попала в крытый бассейн, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Проректор университета сообщил, что в здании университета повыбивало окна, однако, добавил, что помещение не горело.
Кроме того, в районе зафиксировано возгорание в частном секторе и в одном из нежилых зданий в Соломенском районе. Рядом с жилым домом также упали обломки, что привело к повреждениям.
Два человека получили ранения — их госпитализировали, медики оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
На местах падения обломков продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, уточняется количество поврежденных объектов и фиксируются убытки.
Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко прокомментировал атаку по Киеву и заявил, что Россия осуществила прямое наведение.
В частности, в Шевченковском районе в результате попадания ракеты разрушена крыша и несколько этажей жилой многоэтажки.
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