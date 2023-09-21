На мосту через Десенку будут ремонтировать тротуар

В Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенку
В Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенко. В связи с этим перекроют часть перехода.
Об этом сообщает Киевавтодор.
Ремонт тротуара на мосту в Киеве
Коммунальщики планируют ремонтировать тротуар на мосту через Десенко в Киеве с 23 сентября по 10 октября. Будет заниматься работами коммунальное предприятие "Киевавтодоргород".
"Движение пешеходов в направлении Троещина - Почайна будет осуществляться по тротуару противоположной стороны моста", — отметили в пресс-службе.
Вместе с тем, будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов на левобережной развязке моста через реку Десенко — в районе подмостового пространства.
Напомним, в Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку . Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и заменять его не нужно.