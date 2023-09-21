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В Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенку

21 сентября 2023 18:50
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
На мосту через Десенку будут ремонтировать тротуар
Мост через Десенку. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенко. В связи с этим перекроют часть перехода.

Об этом сообщает Киевавтодор.

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Коммунальщики планируют ремонтировать тротуар на мосту через Десенко в Киеве с 23 сентября по 10 октября. Будет заниматься работами коммунальное предприятие "Киевавтодоргород".

"Движение пешеходов в направлении Троещина - Почайна будет осуществляться по тротуару противоположной стороны моста", — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов на левобережной развязке моста через реку Десенко — в районе подмостового пространства.

Схема движения
Схема движения. Фото: Киевавтодор

Напомним, в Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку . Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и заменять его не нужно.

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