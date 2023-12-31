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В Киеве реставрируют двери одной из самых страшных аптек — как она выглядит

31 декабря 2023 04:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Киеве реставрируют двери одной из самых страшных аптек — как она выглядит
Древняя аппетит в Киеве. Фото: Дмитрий Перов
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В столице рестрируют исторические двери из старейших аптек города, расположенная на улице Богдана Хмельницкого, 40. Ее построили в 1893-1894 годах, и принадлежит к сети коммунального предприятия "Формация".

Об этом рассказал активист и адвокат Дмитрий Перов.

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Отмечается, что аптека расположена на первом этаже дома купца Фальберга, построенного в 1893-1894 годах, и принадлежит сети коммунального предприятия "Формация".

"В помещении аптеки несколько месяцев назад начали делать ремонт. В частности, сняли и входную дверь, которую установили в советские времена вместо оригинальной. Советская дверь была более упрощенной репликой оригинальной" , — указано в сообщении.

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Древняя аппетит в Киеве. Фото: Дмитрий Перов

Как рассказал Перов, работы по восстановлению исторической двери на днях завершили.

"В работе использовали дуб широколистный - аутентичный материал, из которого были изготовлены", — добавили в сообщении.

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В Киеве реставрируют старинную аптеку. Фото: Дмитрий Перов

Напомним, в трех аптеках Киева фармацевты незаконно продавали наркосодержащие лекарства. Теперь им грозит до трех лет заключения.

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