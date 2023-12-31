У Києві реставрують двері однієї із найстраших аптек — який вигляд вона має
У столиці рестраврують історичні двері онієї з найстаріших аптек міста, що розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Її спорудили у 1893-1894 роках, і належить до мережі комунального підприємства "Формація".
Про це розповів активіст та адвокат Дмитро Перов.
У столиці відновлюють двері стародавньої аптеки
Ззаначається, що аптека розташована на першому поверсі будинку купця Фальберга, побудованого у 1893-1894 роках, і належить до мережі комунального підприємства "Формація".
"У приміщенні аптеки кілька місяців тому почали робити ремонт. Зокрема, зняли й вхідні двері, які встановили у радянські часи замість оригінальних. Радянські двері були більш спрощеною реплікою оригінальних", — вказано у повідомленні.
Як розповів Перов, роботи з відновлення історичних дверей днями завершили.
"У роботі використали дуб широколистий — автентичний матеріал, з якого були виготовлені", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у трьох аптеках Києва фармацевти незаконно продавали нарковмісні ліки. Тепер їм загрожує до трьох років ув'язнення.
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