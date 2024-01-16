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В Киеве спасатели потушили пожар в маршрутном такси

16 января 2024 09:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве спасатели потушили пожар в маршрутном такси
Уничтоженное в результате пожара маршрутное такси. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в маршрутном такси. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Утром 16 января поступило сообщение о пожаре по проспекту Академика Глушкова.

"Воспламенение произошло в моторном отсеке маршрутного такси, которое находилось на проезжей части дороги. В 07:17 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что полицейские расследуют уголовное производство по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе Киева. Они установили, что возгорание устроил семилетний мальчик.

Напоминаем, что во время пожара в подвале пятиэтажного жилого дома во Львове пожарные спасли одного человека. К тому же еще двоих вывели на свежий воздух.

Киев
пожар
ГСЧС
такси
маршрутки

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