Поліція встановила, що пожежу в столичному ТРЦ влаштував семирічний хлопчик

Пожежа у столичному ТРЦ "Космоліт" 13 січня. Фото: ДСНС

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі Києва. Вони встановили, що загоряння влаштував семирічний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У поліції розповіли, що кримінальне провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

"Інформація про пожежу у ігровій кімнаті одного з торговельно-розважальних комплексів Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали", — йдеться у повідомленні.

Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, правоохоронці разом зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа сталася внаслідок умисного підпалу. Його здійснив семирічний відвідувач парку розваг.

Батьків разом з дитиною запросили до Солом’янського управління поліції для давання показів.

"Поліція звертається до громадян, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми та роз’яснюйте їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Пам’ятайте, ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополіт" вчора, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, проводилася евакуація людей.

Також ми писали, що внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополіт" в Солом'янському районі Києва вчора, 13 січня, постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.