У Києві рятувальники загасили пожежу в маршрутному таксі

Знищене внаслідок пожежі маршрутне таксі. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в маршрутному таксі. Загоряння сталося в моторному відсіку транспортного засобу.

Про це повідомили в ДСНС.

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Вранці 16 січня надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова.

"Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі Києва. Вони встановили, що загоряння влаштував семирічний хлопчик.

Нагадуємо, що під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вивели на свіже повітря.