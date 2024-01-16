У Києві рятувальники загасили пожежу в маршрутному таксі
У Голосіївському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в маршрутному таксі. Загоряння сталося в моторному відсіку транспортного засобу.
Про це повідомили в ДСНС.
У Києві горіло маршрутне таксі
Вранці 16 січня надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова.
"Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше ми повідомляли, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі Києва. Вони встановили, що загоряння влаштував семирічний хлопчик.
Нагадуємо, що під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вивели на свіже повітря.
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