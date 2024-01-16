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У Києві рятувальники загасили пожежу в маршрутному таксі

16 січня 2024 09:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві рятувальники загасили пожежу в маршрутному таксі
Знищене внаслідок пожежі маршрутне таксі. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Голосіївському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в маршрутному таксі. Загоряння сталося в моторному відсіку транспортного засобу.

Про це повідомили в ДСНС.

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Вранці 16 січня надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова.

"Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі Києва. Вони встановили, що загоряння влаштував семирічний хлопчик.

Нагадуємо, що під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вивели на свіже повітря.

Київ
пожежа
ДСНС
таксі
маршрутки

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