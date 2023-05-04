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В Киеве уровень воды в Днепре поднялся на 9 см: есть ли опасность для столицы

4 мая 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся на 9 см: есть ли опасность для столицы
Весеннее половодье в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на сегодня, 4 мая, уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 309 см по Балтийской системе высот. По сравнению с предыдущим днем, уровень воды половодья поднялся на 9 см.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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В настоящее время температура воды составляет +14 градусов.

По словам начальника КГВА, до показателей критического уровня еще более 1 м, поэтому опасности пока нет. По столице не зафиксировано аварийного подтопления.

"Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 60 см", — рассказал Попко.

Остаются подтопленными пойменные территории:

  • острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров;
  • Галерный залив;
  • Корчеватое;
  • частные участки в районе Осокорков.

Попко добавил, что промышленные объекты и жилые массивы Киева вне угрозы подтопления.

Напомним, 24 апреля вода в Киеве начала отступать, падение уровня тогда стало самым большим с начала половодья. Но специалисты отмечали, что возможна вторая волна наводнения в начале мая.

Также мы писали, что весенний паводок этого года негативно повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

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