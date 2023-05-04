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У Києві рівень води в Дніпрі піднявся на 9 см: чи є небезпека для столиці

4 травня 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві рівень води в Дніпрі піднявся на 9 см: чи є небезпека для столиці
Весняна повінь у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на сьогодні, 4 травня, рівень води у річці Дніпро в Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см за Балтійської системою висот. В порівнянні з попереднім днем, рівень води водопілля піднявся на 9 см.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Наразі температура води становить +14 градусів.

За словами начальника КМВА, до показників критичного рівня ще понад 1 м, тому небезпеки наразі немає. По столиці не зафіксовано аварійних підтоплень. 

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 60 см", — розповів Попко.

Залишаються підтопленими заплавні території:

  • острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів;
  • Галерна затока;
  • Корчувате;
  • приватні ділянки в районі Осокорків.

Попко додав, що промислові об’єкти і житлові масиви Києва поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, 24 квітня вода у Києві почала відступати, падіння рівня тоді стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.

Також ми писали, що цьогорічне весняне водопілля негативно вплине на посівну кампанію в Україні. Ще у лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і зазначав процеси підтоплення і затоплення.

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