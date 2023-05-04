У Києві рівень води в Дніпрі піднявся на 9 см: чи є небезпека для столиці

Весняна повінь у Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 4 травня, рівень води у річці Дніпро в Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см за Балтійської системою висот. В порівнянні з попереднім днем, рівень води водопілля піднявся на 9 см.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Паводок у Києві

Наразі температура води становить +14 градусів.

За словами начальника КМВА, до показників критичного рівня ще понад 1 м, тому небезпеки наразі немає. По столиці не зафіксовано аварійних підтоплень.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 60 см", — розповів Попко.

Залишаються підтопленими заплавні території:

острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів;

Галерна затока;

Корчувате;

приватні ділянки в районі Осокорків.

Попко додав, що промислові об’єкти і житлові масиви Києва поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, 24 квітня вода у Києві почала відступати, падіння рівня тоді стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.

Також ми писали, що цьогорічне весняне водопілля негативно вплине на посівну кампанію в Україні. Ще у лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і зазначав процеси підтоплення і затоплення.