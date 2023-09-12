В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: с чем это связано
Во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.
Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Столичного округа.
Загрязнение воздуха в Киеве
Утром 12 сентября в Киеве, в том числе в микрорайонах Выгуровщина и Воскресенка на Левом берегу, в воздухе концентрация взвешенных частиц (пыли) PM2,5 и PM10 превысила 100.
Такой индекс качества воздуха AQI показывает, что его состояние нездорово для всех людей, говорится в приложении "Киев Цифровой" в разделе по мониторингу качества воздуха.
В случае такой ситуации категорически запрещено:
- проветривание помещения;
- физическая активность на улице, особенно детям, пожилым людям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.
Напомним, что по последним данным экологов, самым загрязненным городом в мире считается столица Индонезии Джакарта. Жителям дышать этим воздухом очень опасно. Оно может вызвать немало болезней, а начинается все с банального кашля.