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В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: с чем это связано

12 сентября 2023 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: с чем это связано
Загрязненный воздух в Киеве. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.

Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Столичного округа.

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Утром 12 сентября в Киеве, в том числе в микрорайонах Выгуровщина и Воскресенка на Левом берегу, в воздухе концентрация взвешенных частиц (пыли) PM2,5 и PM10 превысила 100.

Такой индекс качества воздуха AQI показывает, что его состояние нездорово для всех людей, говорится в приложении "Киев Цифровой" в разделе по мониторингу качества воздуха.

В случае такой ситуации категорически запрещено:

  • проветривание помещения;
  • физическая активность на улице, особенно детям, пожилым людям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.
загрязнение воздуха в Киеве
Уровень загрязнения воздуха в Киеве. Фото: t.me/deiStolychka

Напомним, что по последним данным экологов, самым загрязненным городом в мире считается столица Индонезии Джакарта. Жителям дышать этим воздухом очень опасно. Оно может вызвать немало болезней, а начинается все с банального кашля.

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