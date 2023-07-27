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У Києві сильно забруднене повітря: фахівці дали перелік вулиць

27 липня 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві сильно забруднене повітря: фахівці дали перелік вулиць
Київ, Хрещатик. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Фахівці в столиці виявили сильне забруднення отруйними газами. Якщо порівняти з попереднім тижнем, у Києві підвищився рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та завислими речовинами.

Про це йдеться в щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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За даними спостережень обсерваторії, у повітрі Києві спостерігається перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

  • завислими речовинами — у 1,0 разу 18 липня на Бессарабській площі;
  • діоксидом сірки — у 1,5-2,8 разу на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
  • оксидом вуглецю — у 2,2 разу 21 липня на вулиці Межигірській; у 1,0-1,1 рази 17 та 22 липня на вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Скляренка;
  • діоксидом азоту — у 2,7-4,3 разу на площах Деміївській, Галицькій та Бессарабській, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Скляренка, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;
  • формальдегідом — у 1,1-2,5 разу на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, проспектах Науки та Оболонському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській та  Скляренка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 27 липня в Києві був сильний дощ з громом та блискавками. Вранці столичні рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

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