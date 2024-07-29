Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве резко возросла заболеваемость на коронавирус arrow

В Киеве резко возросла заболеваемость на коронавирус

29 июля 2024 17:50
Виктория Козырь - редактор
В Киеве зафиксировали рост заболевания на COVID-19
Женщина с маской. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом. По сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

Коронавирус в Киеве

"Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились 20 больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек за сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях течения болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных — 18 детей", — рассказала Гинзбург.

ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" сообщает, что в июле в целом зарегистрировали 900 случаев COVID-19. В июне количество составляло менее 200. С начала 2024 года от коронавируса в Киеве умерли 52 человека.

Как уберечься от коронавируса

Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом. По ее словам, нужно следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать закрытых помещений с большим скоплением людей, часто проветривать помещения и проводить влажную уборку.

"И, главное, категорически соблюдать правило — "Заболел — сиди дома!". Почувствовали недомогание — по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, человека старшего возраста) может стать смертельным. Если заболел ребенок, тоже обязательно оставьте его дома и обратитесь к врачу. И для детей, и для взрослых нужно сделать тест, чтобы точно понимать, какую стратегию лечения выбрать", — говорит она.

По ее словам, алгоритм действий должен быть таким: заболели — остались дома — обратились к врачу — протестировались и неуклонно придерживаетесь всех рекомендаций до полного выздоровления.

Напомним, недавно Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Он ощущал "легкие симптомы" болезни.

Также после проверок водоемов в Киеве выяснилось, что на 15-ти пляжах столицы купаться запрещено. Специалисты предупреждают о высоком уровне бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.

коронавирус Киев болезнь заболевания COVID

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ