В Киеве зафиксировали рост заболевания на COVID-19

В Киеве резко возросла заболеваемость на коронавирус
В Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом. По сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА в понедельник, 29 июля.
Коронавирус в Киеве
"Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились 20 больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек за сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях течения болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных — 18 детей", — рассказала Гинзбург.
ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" сообщает, что в июле в целом зарегистрировали 900 случаев COVID-19. В июне количество составляло менее 200. С начала 2024 года от коронавируса в Киеве умерли 52 человека.
Как уберечься от коронавируса
Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом. По ее словам, нужно следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать закрытых помещений с большим скоплением людей, часто проветривать помещения и проводить влажную уборку.
"И, главное, категорически соблюдать правило — "Заболел — сиди дома!". Почувствовали недомогание — по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, человека старшего возраста) может стать смертельным. Если заболел ребенок, тоже обязательно оставьте его дома и обратитесь к врачу. И для детей, и для взрослых нужно сделать тест, чтобы точно понимать, какую стратегию лечения выбрать", — говорит она.
По ее словам, алгоритм действий должен быть таким: заболели — остались дома — обратились к врачу — протестировались и неуклонно придерживаетесь всех рекомендаций до полного выздоровления.
Напомним, недавно Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Он ощущал "легкие симптомы" болезни.
Также после проверок водоемов в Киеве выяснилось, что на 15-ти пляжах столицы купаться запрещено. Специалисты предупреждают о высоком уровне бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.
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