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У Києві різко зросла захворюваність на коронавірус

29 липня 2024 17:50
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві зафіксували зростання захворювання на COVID-19
Жінка з маскою. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві різко зросла захворюваність на коронавірус. У порівнянні з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через COVID-19.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА в понеділок, 29 липня.

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"Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих — 18 дітей", — розповіла Гінзбург.

ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб" повідомляє, що у липні загалом зареєстрували 900 випадків COVID-19. У червні кількість становила менше як 200. З початку 2024 року від коронавірусу в Києві померли 52 особи.

Як вберегтися від коронавірусу

Гінзбург нагадала, як можна знизити ризики зараження коронавірусом. За її словами, потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання.

"Та, головне, категорично дотримуватися правила — "Захворів — сиди вдома!". Відчули нездужання — за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря. І для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати", — каже вона.

За її словами, алгоритм дій повинен бути таким: захворіли — залишилися вдома — звернулися до лікаря — протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання.

Нагадаємо, нещодавно Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус. Він відчував "легкі симптоми" хвороби.

Також після перевірок водойм у Києві з'ясувалося, що на 15 пляжах столиці купатися заборонено. Фахівці попереджають про високий рівень бактеріологічного забруднення, що може спричинити кишкові інфекції.

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