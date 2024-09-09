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В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС

9 сентября 2024 12:24
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве агент российской разведки корректировал удары по ТЭС
Задержание агента. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента российской военной разведки. Он корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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Выяснилось, что вражеским агентом был житель Харькова, завербованный через один из Telegram-каналов с предложениями "легкого заработка".

Так, приоритетом для врага являлись тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных развязках.

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Место преступления. Фото: СБУ

По указанию российской разведки агент приехал в Киев и арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на ТЭС. Там он установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла в режиме реального времени следить за энергообъектом.

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"Наблюдательный пункт" агента ГРУ в квартире в Киеве. Фото: СБУ

По такой же схеме мужчина создал еще один "наблюдательный пункт" в другой съемной квартире вблизи Киева. Также замаскированные устройства позволяли отслеживать удары по линиям электропередач.

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Изъятые вещи. Фото: СБУ

"Таким образом, агрессор планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая "выходы" ракет на видео", — пояснили в СБУ.

Затем российский агент вернулся в Харьков, чтобы якобы "посетить родителей", но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

  • В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС - фото 4
    Переписка с ГРУ. Фото: СБУ
  • В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС - фото 5
    Переписка с ГРУ. Фото: СБУ
  • В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС - фото 6
    Переписка с ГРУ. Фото: СБУ
  • В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС - фото 7
    Переписка с ГРУ. Фото: СБУ
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Его задержали на финальном этапе спецоперации в одной из съемных квартир в Киеве, когда он настраивал очередную видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак.

У злоумышленника изъяли телефоны и видеоустройства с доказательствами и объявили подозрение в государственной измене. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

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