Вибух на АТП у Києві 8 вересня — дві людини загинуло

Вибух на АТП у Києві — в КМВА заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт
У Голосіївському районі Києва, де 8 вересня стався вибух на автотранспортному підприємстві, завершили пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла двох загиблих.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Пошуково-рятувальні роботи завершено
За словами Попка, спеціалісти наразі працюють над встановленням причини вибуху на автотранспортному підприємстві.
"На території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла двох загиблих", — повідомив він.
Зазначимо, що на території підприємства стався вибух техногенного походження. Внаслідок цього частково була зруйнована двоповерхова будівля 40 на 100 метрів.
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