Вибух на АТП у Києві 8 вересня — дві людини загинуло

Рятувальники ліквідують наслідки вибуху на АТП у Києві 8 вересня. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва, де 8 вересня стався вибух на автотранспортному підприємстві, завершили пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла двох загиблих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Пошуково-рятувальні роботи завершено

За словами Попка, спеціалісти наразі працюють над встановленням причини вибуху на автотранспортному підприємстві.

"На території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла двох загиблих", — повідомив він.

Зазначимо, що на території підприємства стався вибух техногенного походження. Внаслідок цього частково була зруйнована двоповерхова будівля 40 на 100 метрів.