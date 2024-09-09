У Києві агент російської розвідки коригував удари по ТЕС

У Києві російський агент встановлював відеопастки для коригування ударів по ТЕС
Служба безпеки України затримала у Києві агента російської воєнної розвідки. Він коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах "Укрзалізниці".
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 9 вересня.
Затримання агента ГРУ у Києві
З'ясувалося, що ворожим агентом був мешканець Харкова, якого завербували через один із Telegram-каналів з пропозиціями "легкого заробітку".
Так, пріоритетом для ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.
За вказівкою російської розвідки агент приїхав до Києва й орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на ТЕС. Там він встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла в режимі "реального часу" стежити за енергооб’єктом.
За такою ж схемою чоловік створив ще один "спостережний пункт" в іншій орендованій квартирі поблизу Києва. Також замасковані пристрої дозволяли відстежувати удари по лініях електропередач.
"У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи "виходи" ракет на відео", — пояснили в СБУ.
Потім російський агент повернувся до Харкова, щоб нібито "відвідати батьків", але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.
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Листування з ГРУ. Фото: СБУ
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Листування з ГРУ. Фото: СБУ
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Листування з ГРУ. Фото: СБУ
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Листування з ГРУ. Фото: СБУ
Його затримали на фінальному етапі спецоперації в одній з орендованих квартир у Києві, коли він налаштовував чергову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак.
У зловмисника вилучили телефони й відеопристрої з доказами його діяльності та оголосили підозру у державній зраді. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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