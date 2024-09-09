У Києві агент російської розвідки коригував удари по ТЕС

Затримання агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві агента російської воєнної розвідки. Він коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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З'ясувалося, що ворожим агентом був мешканець Харкова, якого завербували через один із Telegram-каналів з пропозиціями "легкого заробітку".

Так, пріоритетом для ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

Місце злочину. Фото: СБУ

За вказівкою російської розвідки агент приїхав до Києва й орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на ТЕС. Там він встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла в режимі "реального часу" стежити за енергооб’єктом.

"Спостережний пункт" агента ГРУ у квартирі в Києві. Фото: СБУ

За такою ж схемою чоловік створив ще один "спостережний пункт" в іншій орендованій квартирі поблизу Києва. Також замасковані пристрої дозволяли відстежувати удари по лініях електропередач.

Вилучені речі. Фото: СБУ

"У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи "виходи" ракет на відео", — пояснили в СБУ.

Потім російський агент повернувся до Харкова, щоб нібито "відвідати батьків", але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Листування з ГРУ. Фото: СБУ

Листування з ГРУ. Фото: СБУ

Листування з ГРУ. Фото: СБУ

Листування з ГРУ. Фото: СБУ 1 / 4

Його затримали на фінальному етапі спецоперації в одній з орендованих квартир у Києві, коли він налаштовував чергову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак.

У зловмисника вилучили телефони й відеопристрої з доказами його діяльності та оголосили підозру у державній зраді. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ