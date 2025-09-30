Керівнику апарату КМДА оголосили підозру через незаконні виїзди за кордон — прокуратура

Затриманий посадовець. Фото: Нацполіція

Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом службових відряджень. Посадовець нібито виїжджав за межі України разом із родиною, подаючи неправдиві звіти.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 30 вересня.

За даними слідства, у листопаді 2023 року посадовець відвідав Барселону, Іспанія, під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Відрядження тривало з 4 по 12 листопада, проте встановлено, що запрошення, на яке посадовець посилався, організатори заходу йому не надсилали.

У вересні 2024 року посадовець також виїжджав до Італії, у Флоренцію, під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Поїздка тривала з 13 до 20 жовтня 2024 року, а для її організації він знову використав підроблений лист-запрошення. Після обох поїздок підозрюваний склав письмові звіти про відрядження, зазначивши, що відбував службові поїздки, хоча фактично виїжджав із родиною.

Як стало відомо, посадовцем виявився Дмитро Загуменний. Це вже не перша підозра, яку оголосили керівнику апарату КМДА. Його також підозрюють у розтраті коштів на капітальних ремонтах у столиці. А також Загуменний може бути причетний до "сірого ринку" таксі, який працював у Києві під час комендантської години.

Згідно з матеріалами справи, політика підозрюють у підробці документів (ч. 3, 4 ст. 358 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 5 років за ґратами.

Правоохоронці додали, що наразі триває розслідування, також перевіряють інформацію про причетність інших фігурантів.

До цього, керівник апарату також був фігурантом скандалу навколо дня народження заступника мера Києва Дмитра Поворозника, який влаштував вечірку у день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ 24 квітня.

Нагадаємо, обвинувачена у розтраті держкоштів чиновниця Дніпровської РДА Ольга Дроздова втекла до Туреччини.

А також ми повідомляли про те, що у Київраді ініціювали дострокову відставку Віталія Кличка. Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко пояснив, чому зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера.