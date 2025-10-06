У Києві розікрали 4,9 млн грн, виділених на боротьбу з амброзією

Прокуратура оголошує підозру. Фото: Київська міська прокуратура/ Telegram

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на боротьбу з амброзією. Серед фігурантів, яким повідомили про підозру, колишній генеральний директор "Київзеленбуду" та головний агроном.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у понеділок, 6 жовтня.

Розтрата коштів на боротьбу з бур’янами

Прокурори повідомили про підозру колишньому керівництву комунального об’єднання "Київзеленбуд" та директору підрядного товариства. За даними слідства, вони розтратили майже 4,9 мільйона гривень, виділених на ліквідацію карантинного бур’яну — амброзії. Учасники схеми за попередньою змовою підробили документи, зазначивши неправдиві площі оброблених територій.

Прокуратура веде справу. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

"Завищені дані призвели до того, що підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн гривень за роботи, які не були проведені", — зазначили у прокуратурі.

Посадовцям інкримінують службове підроблення та розтрату майна за попередньою змовою групою осіб. Колишній генеральний директор "Київзеленбуду" вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, а директор підрядного товариства переховується від слідства та оголошений у розшук.

Нагадаємо, що керівнику апарату Київської міської ради оголосили підозру у використанні фальшивих документів для організації особистих поїздок за кордон, замаскованих під службові відрядження.

Раніше ми також інформували, що у Києві про підозру повідомили 12 чиновникам комунальних підприємств та райдержадміністрацій, що завдали бюджету столиці збитків на майже 73 мільйони гривень.