Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві розікрали майже 5 млн грн на екологічні роботи — деталі

У Києві розікрали майже 5 млн грн на екологічні роботи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:36
У Києві розікрали 4,9 млн грн, виділених на боротьбу з амброзією
Прокуратура оголошує підозру. Фото: Київська міська прокуратура/ Telegram

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на боротьбу з амброзією. Серед фігурантів, яким повідомили про підозру, колишній генеральний директор "Київзеленбуду" та головний агроном.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у понеділок, 6 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Розтрата коштів на боротьбу з бур’янами

Прокурори повідомили про підозру колишньому керівництву комунального об’єднання "Київзеленбуд" та директору підрядного товариства. За даними слідства, вони розтратили майже 4,9 мільйона гривень, виділених на ліквідацію карантинного бур’яну — амброзії. Учасники схеми за попередньою змовою підробили документи, зазначивши неправдиві площі оброблених територій.

У Києві розікрали майже 5 млн грн на екологічні роботи — деталі - фото 1
Прокуратура веде справу. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

"Завищені дані призвели до того, що підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн гривень за роботи, які не були проведені", — зазначили у прокуратурі.

Посадовцям інкримінують службове підроблення та розтрату майна за попередньою змовою групою осіб. Колишній генеральний директор "Київзеленбуду" вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, а директор підрядного товариства переховується від слідства та оголошений у розшук.

Нагадаємо, що керівнику апарату Київської міської ради оголосили підозру у використанні фальшивих документів для організації особистих поїздок за кордон, замаскованих під службові відрядження. 

Раніше ми також інформували, що у Києві про підозру повідомили 12 чиновникам комунальних підприємств та райдержадміністрацій, що завдали бюджету столиці збитків на майже 73 мільйони гривень.

Київ корупція підозра екологія бур'яни амброзія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації