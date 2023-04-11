В Киеве началась регистрация на благотворительный "Пробег под каштанами": как принять участие

Участники пробега в 2021 году. Фото: vivatphotoschool

В столице стартовала регистрация на 30-й благотворительный "Пробег под каштанами". Он состоится в Киеве 28 мая.

Об этом сообщает "Пробег под каштанами".

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В этом году участники будут собирать средства под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец". Деньги направят пациентам Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

"Мы благодарны Силам безопасности и обороны за то, что мы, гражданские украинцы, каждый на своем месте можем вносить свой вклад в победу и поддерживать наше будущее. Мы осознаем, какая это бесценная роскошь иметь возможность выйти на пробежку в своем городе или поселке, или же внести благотворительный вклад из любого уголка мира. Мы восхищаемся жаждой участников Пробега помогать другим и организовываем Пробег в этом году, чтобы еще раз напомнить: Пробег — это бег за жизнь, это бег ради будущего", — сказала инициатор пробега Ирина Кузнецова.

Принять участие в проекте можно по ссылке. Присоединиться к пробегу можно как онлайн, так и офлайн. Для этого нужно внести благотворительный взнос в размере 300 грн.

Напомним, в Киеве открыли беговой сезон благотворительным пробегом. Дистанцию пять и десять километров преодолевали сотни людей, которые поддержали Вооруженные силы Украины.

Также мы писали, что во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн. Все средства с продажи пойдут в поддержку военных города-крепости Бахмут.