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У Києві розпочалася реєстрація на благодійний "Пробіг під каштанами": як взяти участь

11 квітня 2023 18:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві розпочалася реєстрація на благодійний "Пробіг під каштанами": як взяти участь
Учасники пробігу в 2021 році. Фото: vivatphotoschool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В столиці стартувала реєстрація на 30-й благодійний "Пробіг під каштанами". Він відбудеться у Києві 28 травня. 

Про це повідомляє "Пробіг під каштанами".

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Деталі

Цього року учасники збиратимуть кошти під гаслом "Біжу заради маленьких сердець". Гроші спрямують пацієнтам Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. 

"Ми вдячні Силам безпеки та оборони за те, що ми, цивільні українці, кожен на своєму місці можемо робити власний внесок у перемогу і підтримувати наше майбутнє. Ми усвідомлюємо, яка це безцінна розкіш мати можливість вийти на пробіжку у своєму місті чи селищі, або ж зробити благодійний внесок із будь-якого куточка світу. Ми захоплюємося жагою учасників Пробігу допомагати іншим та організовуємо Пробіг цього року, щоб ще раз нагадати: Пробіг — це біг за життя, це біг заради майбутнього", — сказала ініціаторка пробігу Ірина Кузнєцова.

Взяти участь у проєкті можна за посиланням. Долучитися до пробігу можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно зробити благодійний внесок у розмірі 300 грн.

Нагадаємо, у Києві відкрили біговий сезон благодійним пробігом. Дистанцію п'ять та десять кілометрів долали сотні людей, які цим підтримали Збройні сили України. 

Також ми писали, що під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн. Усі кошти з продажу підуть на підтримку військових міста-фортеці Бахмут.

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