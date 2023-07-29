В Киеве начали демонтаж герба СССР со щита "Родины-Матери"
В Киеве начали демонтаж советского герба со щита скульптуры "Родина-Мать", который заменят Трезубцем. Процедуру должны закончить ко Дню Независимости.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Демонтируют герб СССР на щите "Родины-Матери"
Так, отмечается, что специалисты приступили к демонтажу советского герба с монумента "Родина-Мать". Для этого они установили специальную монтажную люльку на щите.
Процесс декоммунизации этого объекта только начался, и нет информации о том, сколько времени понадобится на его завершение.
Несколько тросов протянуто от самого щита к фундаменту статуи, вероятно, для опускания вниз символики СССР. Вместо нее планируется установить украинский Трезубец.
Напомним, что в Киеве на монументе "Родина-Мать" советский герб заменят украинским Трезубцем. В среду, 19 июля, появились кадры того же украинского герба, который повесят на щит.