В Киеве начали демонтаж герба СССР со щита "Родины-Матери"

Монумент "Родина-Мать" с высоты птичьего полета. Фото: google.com

В Киеве начали демонтаж советского герба со щита скульптуры "Родина-Мать", который заменят Трезубцем. Процедуру должны закончить ко Дню Независимости.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Так, отмечается, что специалисты приступили к демонтажу советского герба с монумента "Родина-Мать". Для этого они установили специальную монтажную люльку на щите.

Демонтаж советского герба на щите "Родины-Матери". Фото: OBOZREVATEL

Процесс декоммунизации этого объекта только начался, и нет информации о том, сколько времени понадобится на его завершение.

Демонтаж советского герба на щите "Родины-Матери". Фото: OBOZREVATEL

Несколько тросов протянуто от самого щита к фундаменту статуи, вероятно, для опускания вниз символики СССР. Вместо нее планируется установить украинский Трезубец.

Демонтаж советского герба на щите "Родины-Матери". Фото: OBOZREVATEL

Напомним, что в Киеве на монументе "Родина-Мать" советский герб заменят украинским Трезубцем. В среду, 19 июля, появились кадры того же украинского герба, который повесят на щит.