У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі

У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" радянський герб замінять на український Тризуб. Сьогодні, 19 липня, зʼявилися кадри того самого українського герба, якого почеплять на щит.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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На кадрах видно, що конструкція українського герба вже майже готова.

У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі

Працівники завершують роботу над українським Тризубцем, який висітиме на щиті "Батьківщини-Матері", як повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, за 28 мільйонів гривень.

У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.

Додамо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері", знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять тризуб — державний герб України.