Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати" arrow

У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати"

19 липня 2023 13:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати"
У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" радянський герб замінять на український Тризуб. Сьогодні, 19 липня, зʼявилися кадри того самого українського герба, якого почеплять на щит.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Читайте також:

Тризуб, який повісять на щит "Батьківщини-Матері"

На кадрах видно, що конструкція українського герба вже майже готова.

 

У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі

Працівники завершують роботу над українським Тризубцем, який висітиме на щиті "Батьківщини-Матері", як повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, за 28 мільйонів гривень.

 

У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.

Додамо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері", знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять тризуб — державний герб України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз