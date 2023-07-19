У мережі показали фото герба України, який зʼявиться на монументі "Батьківщина-Мати"
У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" радянський герб замінять на український Тризуб. Сьогодні, 19 липня, зʼявилися кадри того самого українського герба, якого почеплять на щит.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Тризуб, який повісять на щит "Батьківщини-Матері"
На кадрах видно, що конструкція українського герба вже майже готова.
Працівники завершують роботу над українським Тризубцем, який висітиме на щиті "Батьківщини-Матері", як повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, за 28 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.
Додамо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері", знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять тризуб — державний герб України.