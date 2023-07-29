У Києві розпочали демонтаж герба СРСР зі щита "Батьківщини-Матері"
У Києві розпочали демонтаж радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-Мати", який замінять Тризубом. Процедуру мають закінчити до Дня Незалежності.
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Демонтують герб СРСР на щиті "Батьківщини-Матері"
Так, зазначається, що фахівці розпочали демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-Мати". Для цього вони встановили спеціальну монтажну люльку на щиті.
Процес декомунізації цього об'єкта тільки почався, і наразі немає інформації про те, скільки часу знадобиться на його завершення.
Кілька тросів протягнуто від самого щита до фундаменту статуї, ймовірно, для опускання вниз символіки СРСР. Замість них планується встановити український Тризуб.
Нагадаємо, що в Києві на монументі "Батьківщина-Мати" радянський герб замінять на український Тризуб. У середу, 19 липня, зʼявилися кадри того самого українського герба, якого почеплять на щит.