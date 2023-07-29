У Києві розпочали демонтаж герба СРСР зі щита "Батьківщини-Матері"

Монумент "Батьківщина-Мати" з висоти пташиного польоту. Фото: google.com

У Києві розпочали демонтаж радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-Мати", який замінять Тризубом. Процедуру мають закінчити до Дня Незалежності.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Так, зазначається, що фахівці розпочали демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-Мати". Для цього вони встановили спеціальну монтажну люльку на щиті.

Демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-Матері". Фото: OBOZREVATEL

Процес декомунізації цього об'єкта тільки почався, і наразі немає інформації про те, скільки часу знадобиться на його завершення.

Демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-Матері". Фото: OBOZREVATEL

Кілька тросів протягнуто від самого щита до фундаменту статуї, ймовірно, для опускання вниз символіки СРСР. Замість них планується встановити український Тризуб.

Демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-Матері". Фото: OBOZREVATEL

Нагадаємо, що в Києві на монументі "Батьківщина-Мати" радянський герб замінять на український Тризуб. У середу, 19 липня, зʼявилися кадри того самого українського герба, якого почеплять на щит.