В Киеве запущен первый безбарьерный маршрут

Заседание по безбарьерному маршруту. Фото: Тимур Ткаченко

В понедельник, 3 марта, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел важное совещание, на котором обсуждали реализацию первого в столице полностью безбарьерного маршрута, который соединит военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан. Это часть флагманского проекта Минразвития, который является составляющей инициативы Первой леди Украины Елены Зеленской "Безбарьерность".

Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram в понедельник, 3 марта.

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Заседание по безбарьерному маршруту. Фото: Тимур Ткаченко

Что известно о безбарьерном маршруте в Киеве

Тимур Ткаченко отметил, что задача не ограничивается только соединением точек на карте или созданием отдельных адаптированных зон для маломобильных групп населения. Важно создать новую культуру безбарьерности, где транспорт, заведения сферы услуг и укрытия будут отвечать потребностям людей с ограниченными возможностями.

По итогам совещания были очерчены ключевые шаги:

Районные государственные администрации получили задание активно сотрудничать с предпринимателями, которые приобщаются к реализации маршрута.

Налажено сотрудничество с Укрзализныцей и другими владельцами имущества в районе железнодорожного вокзала. обсуждено улучшение организации движения, включая дублирование подземных переходов наземными на Крещатике и в районе метро "Университет", а также увеличение количества наземных переходов.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА будет работать над улучшением условий перевозки на рейсах, пролегающих через этот маршрут.

В Киеве усилят поддержку Главного военного госпиталя

Также, как отметил Ткаченко, Киев может значительно усилить поддержку Главного военного госпиталя, что является важным для наших военных, которые потеряли здоровье, защищая Украину. Город будет формировать запрос в Киевсовет, надеясь на поддержку инвестиций в этот проект.

Тимур Ткаченко выразил благодарность бизнесу за активное участие и подчеркнул важность совместной работы для того, чтобы Киев стал безбарьерным городом. Он заверил, что Киевская городская военная администрация полностью открыта к сотрудничеству.

Напомним, что в Киеве обустроят только 92 безбарьерных перехода из тысяч необходимых.

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко объяснил, почему затягивается процесс восстановления Киева. По его словам, причиной этого является неэффективная работа чиновников и бюрократия.