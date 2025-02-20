Ткаченко відповів, чому у Києві не відбудовують обстріляне житло

Ліквідація наслідків обстрілу в Києві на вулиці Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Мешканці Києва дедалі частіше скаржаться на бездіяльність влади щодо відбудови чи відновлення пошкодженого російськими обстрілами житла. Причиною цього є бюрократія та неефективна робота чиновників.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, фінансування відбудови пошкоджених будинків здійснює міська влада, але цей процес підпорядковується певним бюрократичним процедурам. Наприклад, будівля на Жилянській має технічні нюанси: деякі мешканці планують скористатися державною програмою "єВідновлення", проте для повноцінної реконструкції потрібна згода всіх власників квартир. Водночас досі не надано офіційної експертизи, яка б підтвердила неможливість відбудови цього будинку.

Розбір завалів атакованого будинку на вул. Жилянська. Фото: Новини.LIVE

Ще одним прикладом є ситуація на Банковій, де постраждала історична будівля, яка є пам’яткою архітектури. Для її реконструкції потрібно пройти складний бюрократичний шлях, що включає отримання дозволів та розробку проєкту. Наразі власники квартир навіть не отримали компенсацій за завдані збитки.

Розбір завалів на вул. Сальського в Києві. Фото: Новини.LIVE

Однак питання відбудови стосується не лише історичних споруд. У різних районах Києва, зокрема на Воскресенці, Теремках та Оболоні, зазнали пошкоджень звичайні житлові будинки. Для мешканців цих будинків головна проблема полягає у відсутності не лише ремонту, а й базового відновлення дахів, опорних конструкцій та інженерних мереж.

Ткаченко визнає, що основна проблема — це бюрократія. Він наголошує, що отримував пояснення від профільних заступників, де кожне рішення має свою адміністративну аргументацію.

"Я говорив із профільним заступником. Він якраз все чітко пояснює. На кожний момент є аргументація бюрократична. Можу сказати, що основна проблема — це бюрократія", — підсумував Ткаченко.

Разом із тим, на його думку, у міській владі є багато питань щодо ефективності роботи відповідальних департаментів.

"Але дивіться, що важливо розуміти. Один із закидів, який був до мене нещодавно (з боку мера Віталія Кличка. — С.К.), що я нібито блокую якусь роботу, в тому числі відновлення. Але коли я дивився розпорядження, яке мені принесли на підпис, там є багато питань. У мене, у принципі, багато запитань. До роботи", — висловився Ткаченко.

Також Тимур Ткаченко висловився щодо роботи транспорту у Києві під час повітряних тривог.

Нещодавно стало відомо, що у Києві переплатили понад 1,3 млн гривень за ремонт поліклініки.