У Києві запущено перший безбар'єрний маршрут

Засідання щодо безбар'єрного маршруту. Фото: Тимур Ткаченко

У понеділок, 3 березня, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів важливу нараду, на якій обговорювали реалізацію першого в столиці повністю безбар'єрного маршруту, що з'єднає військовий госпіталь, залізничний вокзал та Майдан. Це частина флагманського проєкту Мінрозвитку, котрий є складовою ініціативи Першої леді України Олени Зеленської "Безбар'єрність".

Про це Тимур Ткаченко написав в Telegram у понеділок, 3 березня.

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Засідання щодо безбар'єрного маршруту. Фото: Тимур Ткаченко

Що відомо про безбар'єрний маршрут у Києві

Тимур Ткаченко зазначив, що завдання не обмежується лише з'єднанням точок на карті або створенням окремих адаптованих зон для маломобільних груп населення. Важливо створити нову культуру безбар'єрності, де транспорт, заклади сфери послуг і укриття будуть відповідати потребам людей з обмеженими можливостями.

За підсумками наради були окреслені ключові кроки:

Районні державні адміністрації отримали завдання активно співпрацювати з підприємцями, які долучаються до реалізації маршруту.

Налагоджена співпраця з Укрзалізницею та іншими власниками майна в районі залізничного вокзалу. Обговорено покращення організації руху, включаючи дублювання підземних переходів наземними на Хрещатику та в районі метро "Університет", а також збільшення кількості наземних переходів.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА працюватиме над поліпшенням умов перевезення на рейсах, що пролягають через цей маршрут.

У Києві посилять підтримку Головного військового госпіталю

Також, як зазначив Ткаченко, Київ може значно посилити підтримку Головного військового госпіталю, що є важливим для наших військових, які втратили здоров'я, захищаючи Україну. Місто формуватиме запит до Київради, сподіваючись на підтримку інвестицій у цей проєкт.

Тимур Ткаченко висловив вдячність бізнесу за активну участь і підкреслив важливість спільної роботи для того, щоб Київ став безбар'єрним містом. Він запевнив, що Київська міська військова адміністрація повністю відкрита до співпраці.

Нагадаємо, що у Києві облаштують лише 92 безбар'єрні переходи з тисяч необхідних.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко пояснив, чому затягується процес відбудови Києва. За його словами, причиною цього є неефективна робота чиновників та бюрократія.