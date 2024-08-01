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В Киеве саперы обезвредили остатки российской ракеты, которой обстреливали регион

1 августа 2024 13:25
Катерина Османская - Редактор
В Киеве саперы обезвредили упавшие в пруд остатки российской ракеты
Остатки русской ракеты Х-101. Фото: ГСЧС
Катерина Османская - Редактор

В Киеве саперы обнаружили и достали остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101, которые упали в один из прудов столицы. Россияне использовали ее для предыдущих ударов по городу.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в четверг, 1 августа.

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Остатки российской ракеты в Киеве

"В Киеве водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух-земля"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они остались в одном из прудов после предварительных вражеских обстрелов города.

После обнаружения остатков их транспортировали в специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

"Уважаемые граждане. После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя!" — призывали спасатели.

Атака БпЛА и баллистики на Украину в ночь на 1 августа

Напомним, что Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников около 1:10 1 августа. Таким образом воздушная тревога начала распространяться по стране в 01:30.

Также тревогу объявляли и раньше из-за угрозы применения баллистики. Опасность была объявлена вечером 31 июля, она распространилась на половину территории страны.

Так, 1 августа около 01:30, в Киевской области раздавались взрывы. Также сигнал тревоги в Киеве и регионе звучал в 03:30 и опасность продлилась 10 минут, а после непродолжительного отбоя ее объявили снова.

Киев ГСЧС обстрелы ракета война в Украине

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