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У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, якою обстрілювали регіон

1 серпня 2024 13:25
Катерина Османська - Редактор
У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, які впали в ставок
Залишки російської ракети Х-101. Фото: ДСНС
Катерина Османська - Редактор

У Києві сапери виявили та дістали залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101, які впали в один зі ставків столиці. Росіяни використовували її для попередніх ударів по місту.

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій України у четвер, 1 серпня.  

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"У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря-земля"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста.

Після виявлення залишків їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

"Шановні громадяни. Після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки. В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе!" — закликали рятувальники. 

Атака БпЛА та балістики на Україну в ніч проти 1 серпня

Нагадаємо, що Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників близько 01:10 1 серпня. Таким чином повітряна тривога почала ширить країною об 01:30.

Також тривогу оголошували й раніше через загрозу застосування балістики. Небезпеку оголосили ввечері 31 липня, вона поширилась на половину території країни.

Так, 1 серпня близько 01:30 в Київській області лунали вибухи. Щобільше сигнал тривоги в Києві та регіоні лунав о 03:30 і небезпека протривала 10 хвилин, а після нетривалого відбою її оголосили знову.

Київ ДСНС обстріли ракета війна в Україні

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