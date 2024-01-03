В Киеве СБУ разоблачила экс-чиновника, который был агентом ФСБ

Разоблачение злоумышленника. Фото: СБУ

В Киеве задержан бывший чиновник, который был агентом ФСБ и предлагал присоединить восточные области Украины к Ростовской области в России. Он проводил информационные диверсии против нашего государства.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Что известно о фигуранте преступления

Как выяснилось, злоумышленником оказался экс-чиновник, работавший в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

Разоблачение злоумышленника. Фото: СБУ

"После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины. С тех пор он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, агент российской службы сотрудничал с террористом Пасечником. Он давал ему "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против патриотов Украины во временно захваченном Луганске.

Изъятое доказательство у экс-чиновника. Фото: СБУ

Также предатель публиковал в своих социальных сетях сообщения, в которых говорится о "присоединении" восточных регионов Украины к составу Ростовской области РФ.

Задержание предателя

"Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины", — добавили в сообщении.

Во время обысков у мужчины нашли и изъяли:

компьютерную технику,

мобильные телефоны,

документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.

Изъятое доказательство у экс-чиновника. Фото: СБУ

Также у злоумышленника обнаружили "награду за взаимодействие" от российских представителей и запрещенную коммунистическую и прокремлевскую символику.

Изъятое доказательство у экс-чиновника. Фото: СБУ

Изъятое доказательство у экс-чиновника. Фото: СБУ

Изъятое доказательство у экс-чиновника. Фото: СБУ

Наказание для злоумышленника

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении, после чего ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, так как планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".