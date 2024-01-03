У Києві СБУ викрила експосадовця, який був агентом ФСБ

Викриття зловмисника. Фото: СБУ

У Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні області України до Ростовської області в Росії. Зазначається, що він проводив інформаційні диверсії проти нашої держави.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Що відомо про фігуранта злочину

Як з'ясувалось, зловмисником виявився експосадовець, який працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Викриття зловмисника. Фото: СБУ

"Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, агент російської служби співпрацював разом з терористом Пасічником. Він надавав йому "експертні" рекомендації для посилення репресій проти патріотів України в тимчасово захопленому Луганську.

Вилучений доказ в екс-чиновника. Фото: СБУ

Також зрадник публікував у своїх соціальних мережах дописи, в яких йдеться про "приєднання" східних регіонів України до складу Ростовської області РФ.

Затримання зрадника

"Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України", — додали у повідомленні.

Під час обшуків у чоловіка знайшли та вилучили:

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони,

документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

Вилучений доказ в екс-чиновника. Фото: СБУ

Також у зловмисника виявили "відзнаку за взаємодію" від російських представників та заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

Вилучений доказ в екс-чиновника. Фото: СБУ

Вилучений доказ в екс-чиновника. Фото: СБУ

Вилучений доказ в екс-чиновника. Фото: СБУ

Покарання для зловмисника

Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру, після чого йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше завербований ФСБ киянин отримав 15 років ув'язнення, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх по позиціях ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".