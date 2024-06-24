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В Киеве СБУ собрала новые доказательства подрывной деятельности УПЦ (МП) в пользу России

24 июня 2024 16:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Киеве СБУ собрала доказательства против УПЦ МП
Сотрудник СБУ с функционером УПЦ (МП). Фото иллюстративный: Facebook СБУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве Служба безопасности Украины собрала новые доказательства агентурной сети Федеральной службы безопасности России, которая, маскируясь под Украинскую православную церковь (Московского патриархата), пыталась дестабилизировать ситуацию в нашем государстве. Были зафиксированы очередные факты противоправной деятельности.

Об этом сообщило Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в понедельник, 24 июня.

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СБУ задокументировала новые факты враждебной деятельности агентурной сети, проводившей информационные диверсии по заказу ФСБ. Участники этой преступной сети массово создавали и разгоняли прокремлевские нарративы. Таким образом, они пытались дестабилизировать общественно-политическую рознь и разжигать религиозную ненависть в Украине.

"В марте этого года в результате комплексных мероприятий СБУ разоблачила участников группировки, четыре ключевых фигуранта были задержаны. Они находятся в СИЗО", — сообщили в СБУ.

Следствием получило в свое распоряжение дополнительные доказательства противоправной деятельности членов указанной агентурной сети.

Стало известно, что главной целью фигурантов дела было расшатать общество на почве религии. Выявленные агенты пытались распространить провокационную информацию среди как можно большего круга лиц.

Искаженная информация касалась участия государственных учреждений в процессе перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ.

Пропагандистский фильм по сценарию РФ

В частности, участники агентурной сети сняли псевдодокументальный фильм под названием "Пустые церкви Украины: что происходит с захваченными храмами УПЦ".

СБУ обнаружила, что разработка фильма производилась в соответствии с полученными из России методическими рекомендациями. Кроме всего прочего, "методички" определяли конкретные государственные лица и информационные ресурсы, против которых должны были быть направлены фейки.

Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах епархий УПЦ (МП).

Сразу после обнародования заказных материалов их мгновенно подхватывали центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения направленного против Украины ИПСО.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще шести участникам преступной организации объявлены новые подозрения:

  • совершение правонарушения в составе преступной организации;
  • разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

пост СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины ликвидировала каналы распространения антиукраинских религиозных книг в церковных лавках храмов УПЦ (МП).

Напомним, что в Киеве снесли "храм-маф" УПЦ (МП) у музея истории Украины. Сооружение около фундамента Десятинной церкви в столице построили в 2012 году.

СБУ
шпионаж
Украина
религия
оккупанты
Коллаборант
УПЦ МП
Россия

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