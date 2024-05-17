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Знесення храму УПЦ МП у центрі Києва — що про це думають люди

17 травня 2024 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Знесення храму УПЦ МП у центрі Києва — що про це думають люди
Люди моляться біля знесеного храму УПЦ МП у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві знесли "храм-маф" Української православної церкви Московського патріархату біля музею історії України. Споруду біля фундаменту Десятинної церкви у столиці збудували в 2012 році. Судові справи щодо незаконності зведення будівлі тривали декілька років, а у 2023-му суд зобов’язав знести церкву, яку побудували без жодних дозволів у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн запитав киян, що вони про це думають.

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Знесення храму УПЦ МП у Києві

Хтось із вірян прийшов попрощатися з храмом, а хтось підтримує позицію, що незаконних церков в Україні не повинно бути.

Знесення храму УПЦ МП у Києві
Знесення храму УПЦ МП у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Я проти цього, тому що храм був, порядок був там, те, що документи там, ну ми всі розуміємо, не дурні", — сказав чоловік, який прийшов до знесеного храму. 

За його словами, Президент України Володимир Зеленський досі не переконав, що Онуфрій пов'язаний з російською церквою, з Кирилом за 2,5 роки. Чоловік вважає, що храм знесли через політичний ухил, адже ПЦУ тисне.

У Києві знесли храм УПЦ МП
Люди моляться біля храму УПЦ МП у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Інша жінка заявила, що рішення про знесення храму правильне.

"Я вважаю, що правильно, доки зараз в нас таке робиться, доки в нас війна, правильно, і чим більше отакого не буде, таких церков, тим краще буде", — додала вона.

Нагадаємо, у Києві знесли храм-МАФ біля Десятинної церкви на території Національного музею історії у ніч проти 17 травня. Споруду,  яку незаконно побудували представники УПЦ (МП), була розташована у буферній зоні ЮНЕСКО, де будь-яке будівництво заборонене. 

Також від початку повномасштабного вторгнення лише 685 церков перейшли до Православної церкви України (ПЦУ). Найбільше таких, зокрема, на Київщині, Хмельниччині та Вінниччині. Разом із тим на території нашої держави продовжують діяти ще понад 8 тисяч храмів, пов'язаних з країною-агресором. 

Київ
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