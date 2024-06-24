У Києві СБУ зібрала докази проти УПЦ МП

Співробітник СБУ з функціонером УПЦ (МП). Фото ілюстративне: Facebook СБУ

У Києві Служба безпеки України зібрала нові докази щодо агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка, маскуючись під Українську православну церкву (Московського патріархату), намагалася дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Було зафіксовано чергові факти протиправної діяльності.

Про це повідомило Головне управління СБУ у Києві та Київській області у понеділок, 24 червня.

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СБУ задокументувала нові факти ворожої діяльності агентурної мережі, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Учасники цієї злочинної мережі масово створювали та "розганяли" прокремлівські наративи. Таким чином, вони намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ворожнечу та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

"У березні цього року в результаті комплексних заходів СБУ викрила учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів було затримано. Вони наразі перебувають в СІЗО", — повідомили в СБУ.

Слідством отримало в своє розпорядження додаткові докази протиправної діяльності членів вказаної агентурної мережі.

Стало відомо, що головною метою фігурантів справи було розхитати суспільство на грунті релігії. Виявлені агенти намагалися поширити провокативну інформацію серед якомога більшого кола осіб.

Викривлена інформація стосувалася участі державних установ в процесі переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.

Пропагандистський фільм за сценарієм РФ

Зокрема, учасники агентурної мережі відзняли псевдодокументальний фільм під назвою "Пустые церкви Украины": что происходит с захваченными храмами УПЦ".

СБУ виявила, що розробка фільму проводилася у відповідності з отриманими з Росії методичними рекомендаціями. Окрім усього іншого, "методички" визначали конкретних державних осіб та інформаційні ресурси, проти яких мали бути спрямовані фейки.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах єпархій УПЦ (МП).

Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення спрямованого проти України ІПСО.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще шести учасникам злочинної організації оголошено нові підозри:

вчинення правопорушення в складі злочинної організації;

розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Служба безпеки України ліквідувала канали поширення антиукраїнських релігійних книжок в церковних лавках храмів УПЦ (МП).

Нагадаємо, що у Києві знесли "храм-маф" УПЦ (МП) біля музею історії України. Споруду біля фундаменту Десятинної церкви у столиці збудували в 2012 році.