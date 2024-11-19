Мошенник в Киеве пытался обмануть коммерсанта на 700 тысяч долларов

Деньги, которые хотел получить мошенник. Фото: ГБР

В Киеве мошенник пытался обманом выманить 700 тысяч долларов у представителя коммерческого предприятия. В такую сумму он оценил "решение вопросов" с недвижимостью.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В июне злоумышленник встретился с коммерсантом, у которого были проблемы с регистрационными документами о праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные им на открытом аукционе.

Задержание фигуранта в Киеве. Фото: ГБР

"Делец, ссылаясь на свое якобы знакомство со многими высокопоставленными чиновниками, пообещал "решить" вопрос с представителями правоохранительных и контролирующих органов, которые якобы заинтересовались недвижимостью потерпевшего. Он оценил стоимость своих "услуг" в 700 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

А 16 ноября мошенника задержали во время получения 200 тыс. долларов. Ему объявили подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, которые хотел получить мошенник. Фото: ГБР

Правонарушителю грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержана группа лиц, которые покупали железнодорожные билеты на международные поезда и перепродавали их по цене, втрое выше, что приводило к искусственному дефициту для других пассажиров.

Также одессит разместил объявление на онлайн-платформе о быстром ремонте телефонов, но получив гаджеты на ремонт, исчезал. Теперь ему грозит тюремное заключение.