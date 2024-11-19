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У Києві шахрай намагався видурити в комерсанта 700 тис. доларів

19 листопада 2024 12:07
Аркадій Пастула - Редактор
Шахрай у Києві намагався обдурити комерсанта на 700 тисяч доларів
Гроші, які хотів отримати шахрай. Фото: ДБР
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві шахрай намагався обманом видурити 700 тисяч доларів у представника комерційного підприємства. У таку суму він оцінив "вирішення питань" з нерухомістю.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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У червні зловмисник зустрівся з комерсантом, в якого були проблеми з реєстраційними документами про право власності на об’єкти нерухомості, придбані ним на відкритому аукціоні.

У Києві хотіли обманути комерсанта на 700 тис. доларів
Затримання фігуранта в Києві. Фото: ДБР

"Ділок, посилаючись на своє нібито знайомство з багатьма високопосадовцями, пообіцяв "вирішити" питання з представниками правоохоронних та контролюючих органів, які начебто зацікавились нерухомістю потерпілого. Він оцінив вартість своїх "послуг" у 700 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

А 16 листопада шахрая затримали під час одержання 200 тис. доларів. Йому оголосили підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману. Наразі вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві шахрай хотів обманути комерсанта
Гроші, які хотів отримати шахрай. Фото: ДБР

Правопорушнику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримано групу осіб, які купували залізничні квитки на міжнародні поїзди та перепродували їх за ціною, втричі вищою, що призводило до штучного дефіциту для інших пасажирів. 

Також одесит розмістив оголошення на онлайн-платформі про швидкий ремонт телефонів, але отримавши гаджети на ремонт, зникав. Тепер йому загрожує тюремне ув’язнення.

Київ ДБР нерухомість гроші шахрайство

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