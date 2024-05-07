В Киеве мошенник продал квартиру, владелец которой умер три года назад, — как это произошло
В Киеве разоблачили мужчину, который осуществил квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на жилье с умершего киевлянина на себя и продал его.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 7 мая.
Продал квартиру умершего владельца
Правоохранители выяснили, что мужчина 1976 года рождения, сговорившись с другими участниками схемы, за 200 долларов выступил фиктивным владельцем однокомнатной квартиры на проспекте Берестейском. Известно, что настоящий владелец дома умер еще в 2021 году.
Для реализации перепродажи имущества злоумышленники изготовили на его имя поддельный договор дарения, удостоверенный нотариусом. Далее они перепродали квартиру реальному покупателю за 1,2 млн гривен, в то время как реальная стоимость составляет более 1,5 млн гривен.
Фиктивному "собственнику" квартиры сообщили о подозрении, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее полиция разоблачила псевдоволонтера, который обманул одесситку. Она хотела перечислить деньги для помощи украинским воинам.
Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые мошенническим образом похитили с карточек иностранных граждан почти 1,5 млн гривен. Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, ОАЭ и других стран мира.
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