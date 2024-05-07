В Киеве мошенник продал квартиру, владелец которой умер три года назад, — как это произошло

Продажа квартиры. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киеве разоблачили мужчину, который осуществил квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на жилье с умершего киевлянина на себя и продал его.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 7 мая.

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Продал квартиру умершего владельца

Правоохранители выяснили, что мужчина 1976 года рождения, сговорившись с другими участниками схемы, за 200 долларов выступил фиктивным владельцем однокомнатной квартиры на проспекте Берестейском. Известно, что настоящий владелец дома умер еще в 2021 году.

Для реализации перепродажи имущества злоумышленники изготовили на его имя поддельный договор дарения, удостоверенный нотариусом. Далее они перепродали квартиру реальному покупателю за 1,2 млн гривен, в то время как реальная стоимость составляет более 1,5 млн гривен.

Фиктивному "собственнику" квартиры сообщили о подозрении, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Скриншот поста Полиции Киева

Ранее полиция разоблачила псевдоволонтера, который обманул одесситку. Она хотела перечислить деньги для помощи украинским воинам.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые мошенническим образом похитили с карточек иностранных граждан почти 1,5 млн гривен. Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, ОАЭ и других стран мира.