Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мошенник продал квартиру, владелец которой умер три года назад, — как это произошло arrow

В Киеве мошенник продал квартиру, владелец которой умер три года назад, — как это произошло

7 мая 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве мошенник продал квартиру, владелец которой умер три года назад, — как это произошло
Продажа квартиры. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве разоблачили мужчину, который осуществил квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на жилье с умершего киевлянина на себя и продал его.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Продал квартиру умершего владельца

Правоохранители выяснили, что мужчина 1976 года рождения, сговорившись с другими участниками схемы, за 200 долларов выступил фиктивным владельцем однокомнатной квартиры на проспекте Берестейском. Известно, что настоящий владелец дома умер еще в 2021 году.

Для реализации перепродажи имущества злоумышленники изготовили на его имя поддельный договор дарения, удостоверенный нотариусом. Далее они перепродали квартиру реальному покупателю за 1,2 млн гривен, в то время как реальная стоимость составляет более 1,5 млн гривен.

Фиктивному "собственнику" квартиры сообщили о подозрении, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

null
Скриншот поста Полиции Киева

Ранее полиция разоблачила псевдоволонтера, который обманул одесситку. Она хотела перечислить деньги для помощи украинским воинам.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые мошенническим образом похитили с карточек иностранных граждан почти 1,5 млн гривен. Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, ОАЭ и других стран мира.

Киев
квартиры
мошенничество
продажа
имущество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень