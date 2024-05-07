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У столиці оголосили надзвичайну пожежну небезпеку — киян просять бути обережними

7 травня 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У столиці оголосили надзвичайну пожежну небезпеку — киян просять бути обережними
Пожежник ліквідовує займання трави. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві протягом 8-10 травня буде переважати надзвичайний рівень небезпеки. У зв'язку з погодними умовами існує підвищена загроза виникнення пожеж.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у вівторок, 7 травня.

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"Попередження про пожежну небезпеку! За даними Укргідрометцентру, 8-10 травня у столиці буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

У КМВА зауважили, що погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.

Громадянам нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • створювати смітники та спалювати відходи.

Водночас у разі, якщо ви помітили займання в лісах, посадках чи відкритих територіях — варто негайно зателефонувати за номером 101.

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 Скриншот допису КМВА

Раніше в ДСНС повідомили про погіршення погоди в Україні — сунуть дощі та грози.

Також народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони України, де 8 травня пройдуть дощі.

погода
Київ
пожежа
ДСНС
Укргідрометцентр
небезпека

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