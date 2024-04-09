В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые действовали под маской благотворительного фонда и присвоили почти 5 миллионов гривен. Средства якобы были собраны в помощь детям, путем обмана граждан через колл-центры.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

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Материалы дела

По данным полиции, псевдоблаготворители зарегистрировали благотворительную организацию и привлекли наемных лиц для работы в колл-центре, где совершали телефонные звонки гражданам и убеждали их перечислять деньги на благотворительность. Мошенники также размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах, чтобы привлечь пожертвования.

В результате злоумышленники получили около 5 миллионов гривен на счет благотворительной организации, а затем вывели эти средства на свои подконтрольные банковские счета для личного использования.

Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве 1/4 ​ 4

За совершенные преступления подозреваемым грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Полиция продолжает расследование этого дела для привлечения всех лиц, участвовавших в мошеннической деятельности под видом благотворительности, к ответственности за свои действия.

Напомним, что в Киеве разоблачили мошенников, предлагавших трудоустройство за границей. От противоправных действий фигурантов пострадали не менее 40 граждан. Сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили администратору Telegram-канала. Женщина завладела почти миллионом гривен благотворительных взносов для армии.