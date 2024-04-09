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В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

9 апреля 2024 23:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен
Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые действовали под маской благотворительного фонда и присвоили почти 5 миллионов гривен. Средства якобы были собраны в помощь детям, путем обмана граждан через колл-центры.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

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По данным полиции, псевдоблаготворители зарегистрировали благотворительную организацию и привлекли наемных лиц для работы в колл-центре, где совершали телефонные звонки гражданам и убеждали их перечислять деньги на благотворительность. Мошенники также размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах, чтобы привлечь пожертвования.

В результате злоумышленники получили около 5 миллионов гривен на счет благотворительной организации, а затем вывели эти средства на свои подконтрольные банковские счета для личного использования.

  • В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен - фото 1
    Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
  • В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен - фото 2
    Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
  • В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен - фото 3
    Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
  • В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен - фото 4
    Задержание мошенников. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
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За совершенные преступления подозреваемым грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Полиция продолжает расследование этого дела для привлечения всех лиц, участвовавших в мошеннической деятельности под видом благотворительности, к ответственности за свои действия.

Напомним, что в Киеве разоблачили мошенников, предлагавших трудоустройство за границей. От противоправных действий фигурантов пострадали не менее 40 граждан. Сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили администратору Telegram-канала. Женщина завладела почти миллионом гривен благотворительных взносов для армии.

Киев
полиция
мошенничество
благотворительность

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