Шахраї, які пропонували працевлаштування за кордоном. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном. Від протиправних дій фігурантів постраждали щонайменше 40 громадян. Сума збитків становить 600 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 4 квітня.

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"Кіберполіцейські Києва спільно зі слідчими Дніпровського управління столичної поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури припинили діяльність організованої групи, яка займалася онлайн-шахрайством під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Чоловік та дві його знайомі поширювали оголошення, у яких пропонували роботу у Швеції. Під час розмови з зацікавленими громадянами аферисти надавали їм інформацію про робочі місця за кордоном, процедуру отримання перших документів для мігрантів, а також умови проживання та харчування.

Шукачі роботи мали сплатити шахраям за "послуги" кошти у розмірі 3 тисячі гривень на території України та 300 євро по приїзду за кордон нібито представниці агентства з працевлаштування.

Після отримання грошей жінка показувала людям шлях до хостела для мігрантів. Надалі фігуранти переставали виходити на зв’язок з потерпілими, які так і не отримували роботи.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників. Вони вилучили мобільні телефони, банківські та сім-картки, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи.

Листування фігурантів з потерпілою. Фото: t.me/gunpKyiv

Жителю столиці та його спільниці слідчі оголосили підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його пособниці — цілодобовий домашній арешт. Жінці, яка видавала себе за представницю агенції з працевлаштування, слідчі оголосили підозру заочно", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення місцеперебування підозрюваної, можливих спільників фігурантів та повного кола потерпілих осіб.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, житель Києва проведе рік у в'язниці за те, що запускав феєрверки під час війни. Своїми діями він не лише порушив заборону, яка діє в умовах воєнного стану, але й неабияк налякав місцевих.

Також у столиці правоохоронці викрили та затримали 30-річного киянина, який збував наркотичні речовини, а також незаконно зберігав 67 різнокаліберних боєприпасів. Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.