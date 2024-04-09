У Києві шахраї під виглядом благодійного фонду для дітей привласнили майже 5 мільйонів гривень

Затримання шахраїв. Фото: пресслужба Національної поліції в Києві

Столичні правоохоронці викрили групу шахраїв, які діяли під маскою благодійного фонду та привласнили майже 5 мільйонів гривень. Кошти нібито були зібрані на допомогу дітям, шляхом обману громадян через колл-центри.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Києві.

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Матеріали справи

За даними поліції, псевдоблагодійники зареєстрували благодійну організацію та залучили найманих осіб для роботи в колл-центрі, де здійснювали телефонні дзвінки до громадян і переконували їх переказувати гроші на благодійність. Шахраї також розміщували в мережі Інтернет неправдиву інформацію про благодійні проєкти, щоб залучити пожертвування.

У результаті зловмисники отримали майже 5 мільйонів гривень на рахунок благодійної організації, а потім вивели ці кошти на свої підконтрольні банківські рахунки для особистого використання.

Затримання шахраїв. Фото: пресслужба Національної поліції в Києві

Затримання шахраїв. Фото: пресслужба Національної поліції в Києві

Затримання шахраїв. Фото: пресслужба Національної поліції в Києві

Затримання шахраїв. Фото: пресслужба Національної поліції в Києві 1 / 4

За скоєні злочини підозрюваним загрожує покарання у вигляді до семи років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Поліція продовжує розслідування цієї справи для притягнення всіх осіб, що брали участь у шахрайській діяльності під виглядом благодійності, до відповідальності за свої дії.

Нагадаємо, що у Києві викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном. Від протиправних дій фігурантів постраждали щонайменше 40 громадян. Сума збитків становить 600 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили адміністраторку Telegram-каналу. Жінка заволоділа майже мільйоном гривень благодійних внесків для армії.