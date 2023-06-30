В Киеве мошенники "выдурили" квартиру у 93-летней пенсионерки

Расстроенная пенсионерка. Фото: google.com

В Киеве разоблачили группу преступников, которые незаконным путем завладели квартирой 93-летней пенсионерки и пытались вывезти ее в интернат для престарелых. Все мошенники уже задержаны.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также:

Как мошенники "выдурили" квартиру у пенсионерки

Как рассказали правоохранители, мошенники обманом проникли в квартиру 93-летней киевлянки, завладели ее паспортом и всеми другими документами на ее имущество.

После того как они получили эти документы, злоумышленники с помощью подставного лица, выдававшего себя за потерпевшую, оформили от его имени завещание, доверенность на право распоряжаться имуществом и представлять его интересы во всех государственных органах. Также они сменили замки на входной двери в квартиру, получив свободный доступ к жилью потерпевшей.

Затем один из мошенников из-за фейковой доверенности переоформили квартиру пенсионерки на свою родственницу за 2 млн. грн. без уплаты денежных средств.

"Получив в собственность квартиру, злоумышленники начали подготовку к ее повторному отчуждению. Чтобы реализовать этот замысел, участники схемы решили избавиться от настоящей владелицы квартиры, переселив ее в интернат для пожилых людей. Для этого они привлекли еще двух человек, один из которых предоставляет услуги по транспортировке малоподвижных пассажиров", — говорится в сообщении.

Выдавая себя за врачей и используя при этом медицинскую униформу, злоумышленники прибыли в квартиру женщины и стали уговаривать ее уехать с ними. Женщина категорически отказалась покидать квартиру и принялась звать на помощь. Тогда злоумышленники сделали ей инъекцию и силой посадили в машину.

Задержанные преступники. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание преступников

Правоохранители задержали всех четырех фигурантов, когда они пытались вывезти пенсионерку в спецучреждение.



В ходе неотложных обысков по местам их жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Какое наказание ждет фигурантов преступления

Задержанным лицам в соответствии с их ролями в совершении преступлений сообщено о подозрении. Двум организаторам — по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 УК Украины; ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190, ч. 2 ст.146 УК Украины соответственно.

Лицам, которые выдавали себя за медицинских работников — по ч.2 ст. 146 УК Украины.



Решается вопрос об избрании участникам схемы мер пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, недавно в Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал подростка во время массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.