В Киеве мошенники "выдурили" квартиру у 93-летней пенсионерки
В Киеве разоблачили группу преступников, которые незаконным путем завладели квартирой 93-летней пенсионерки и пытались вывезти ее в интернат для престарелых. Все мошенники уже задержаны.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Как мошенники "выдурили" квартиру у пенсионерки
Как рассказали правоохранители, мошенники обманом проникли в квартиру 93-летней киевлянки, завладели ее паспортом и всеми другими документами на ее имущество.
После того как они получили эти документы, злоумышленники с помощью подставного лица, выдававшего себя за потерпевшую, оформили от его имени завещание, доверенность на право распоряжаться имуществом и представлять его интересы во всех государственных органах. Также они сменили замки на входной двери в квартиру, получив свободный доступ к жилью потерпевшей.
Затем один из мошенников из-за фейковой доверенности переоформили квартиру пенсионерки на свою родственницу за 2 млн. грн. без уплаты денежных средств.
"Получив в собственность квартиру, злоумышленники начали подготовку к ее повторному отчуждению. Чтобы реализовать этот замысел, участники схемы решили избавиться от настоящей владелицы квартиры, переселив ее в интернат для пожилых людей. Для этого они привлекли еще двух человек, один из которых предоставляет услуги по транспортировке малоподвижных пассажиров", — говорится в сообщении.
Выдавая себя за врачей и используя при этом медицинскую униформу, злоумышленники прибыли в квартиру женщины и стали уговаривать ее уехать с ними. Женщина категорически отказалась покидать квартиру и принялась звать на помощь. Тогда злоумышленники сделали ей инъекцию и силой посадили в машину.
Задержание преступников
Правоохранители задержали всех четырех фигурантов, когда они пытались вывезти пенсионерку в спецучреждение.
В ходе неотложных обысков по местам их жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Какое наказание ждет фигурантов преступления
Задержанным лицам в соответствии с их ролями в совершении преступлений сообщено о подозрении. Двум организаторам — по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 УК Украины; ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190, ч. 2 ст.146 УК Украины соответственно.
Лицам, которые выдавали себя за медицинских работников — по ч.2 ст. 146 УК Украины.
Решается вопрос об избрании участникам схемы мер пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Напомним, недавно в Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал подростка во время массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.