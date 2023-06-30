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Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища

30 червня 2023 17:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища
Діти в укритті. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями стало відомо, що Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячі іграшки в укриття на майже один мільйон гривень. Йдеться про конструктори для гри.

Видання Новини.LIVE надіслало офіційний запит до управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації щодо надання коментаря стосовно цієї теми.

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"На запит ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" від 29.06.2023 року № 001/5 (ЗМІ-1036) щодо закупівлі конструкторів для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація інформує. Договір № 64 від 11.05.2023 на закупівлю: "Іграшки" код 37520000-9 ДК 021:2015 (конструктори для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог) укладений між управлінням освіти і Фізичною особою-підприємцем Барсученком Сергієм Миколайовичем на суму 900 770,00 грн, достроково розірвано шляхом укладання додаткової угоди № 1 від 27.06.2023 року", — йдеться в повідомленні.

 

Дніпровська адміністрація відповіла на запит Новини.LIVE щодо закупівель іграшок у бомбосховища. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

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