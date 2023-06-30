У Києві шахраї "видурили" квартиру у 93-річної пенсіонерки

Засмучена пенсіонерка. Фото: google.com

У Києві викрили групу злочинців, які незаконним шляхом заволоділи квартирою 93-річної пенсіонерки та намагались вивезти її до інтернату для літніх людей. Усіх шахраїв вже затримали.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Як розповіли правоохоронці, шахраї обманом проникли до квартири 93-річної киянки, заволоділи її паспортом та всіма іншими документами на її майно.

Після того, як вони отримали ці документи, зловмисники за допомогою підставної особи, яка видавала себе за потерпілу, оформили від її імені заповіт, довіреність на право розпоряджатися майном та представляти її інтереси в усіх державних органах. Також вони змінили замки на вхідних дверях до квартири, отримавши вільний доступ до житла потерпілої.

Потім один із шахраїв через фейкову довіреність переоформили квартиру пенсіонерки на свою родичку за начебто за 2 млн грн без сплати грошових коштів.

"Отримавши у власність квартиру, зловмисники почали підготовку до її повторного відчуження. Щоб реалізувати цей задум учасники схеми вирішили позбутися справжньої власниці квартири, переселивши її до інтернату для літніх людей. Для цього вони залучили ще двох осіб, один з яких надає послуги з транспортування малорухомих пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Видаючи себе за лікарів та використовуючи при цьому медичну уніформу, зловмисники прибули до квартири жінки та почали вмовляти її поїхати з ними. Жінка категорично відмовилася залишати квартиру та почала кликати на допомогу. Тоді зловмисники зробили їй ін’єкцію та силоміць посадили в машину.

Затримані злочинці. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання злочинців

Правоохоронці затримали усіх чотирьох фігурантів, коли вони намагались вивезти пенсіонерку до спецзакладу.



Під час невідкладних обшуків за місцями їх проживання вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Яке покарання чекає на фігурантів злочину

Затриманим особам відповідно до їхніх ролей у вчиненні злочинів повідомлено про підозру. Двом організаторам — за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України; ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190, ч. 2 ст.146 КК України відповідно.

Особам, які видавали себе за медичних працівників — за ч.2 ст. 146 КК України.



Наразі вирішується питання про обрання учасникам схеми запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.