Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве сильно загрязнен воздух: специалисты дали перечень улиц arrow

В Киеве сильно загрязнен воздух: специалисты дали перечень улиц

27 июля 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве сильно загрязнен воздух: специалисты дали перечень улиц
Киев, Крещатик. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Специалисты в столице обнаружили сильное загрязнение ядовитыми газами. По сравнению с предыдущей неделей в Киеве повысился уровень загрязнения диоксидом серы, оксидом углерода и взвешенными веществами.

Об этом идет речь в еженедельном отчете о загрязнении воздуха от Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читайте также:

Состояние воздуха в Киеве — ядовитые газы

По данным наблюдений обсерватории, в воздухе в Киеве наблюдается превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

  • взвешенными веществами — в 1,0 раза 18 июля на Бессарабской площади;
  • диоксидом серы — в 1,5-2,8 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории), где превышений не наблюдалось;
  • оксидом углерода — в 2,2 раза 21 июля на улице Межигорской; в 1,0-1,1 раза 17 и 22 июля на улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Скляренко;
  • диоксидом азота – в 2,7-4,3 раза на площадях Демеевской, Галицкой и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунаской проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;
  • формальдегидом — в 1,1-2,5 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Науки и Оболонском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской Скляр.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 27 июля в Киеве был сильный дождь с громом и молниями. Утром столичные спасатели ликвидировали последствия ненастья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз