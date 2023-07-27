В Киеве сильно загрязнен воздух: специалисты дали перечень улиц

Киев, Крещатик. Фото: google.com

Специалисты в столице обнаружили сильное загрязнение ядовитыми газами. По сравнению с предыдущей неделей в Киеве повысился уровень загрязнения диоксидом серы, оксидом углерода и взвешенными веществами.

Об этом идет речь в еженедельном отчете о загрязнении воздуха от Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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По данным наблюдений обсерватории, в воздухе в Киеве наблюдается превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенными веществами — в 1,0 раза 18 июля на Бессарабской площади;

— в 1,0 раза 18 июля на Бессарабской площади; диоксидом серы — в 1,5-2,8 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории), где превышений не наблюдалось;

— в 1,5-2,8 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории), где превышений не наблюдалось; оксидом углерода — в 2,2 раза 21 июля на улице Межигорской; в 1,0-1,1 раза 17 и 22 июля на улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Скляренко;

— в 2,2 раза 21 июля на улице Межигорской; в 1,0-1,1 раза 17 и 22 июля на улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Скляренко; диоксидом азота – в 2,7-4,3 раза на площадях Демеевской, Галицкой и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунаской проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;

– в 2,7-4,3 раза на площадях Демеевской, Галицкой и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунаской проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось; формальдегидом — в 1,1-2,5 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Науки и Оболонском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской Скляр.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 27 июля в Киеве был сильный дождь с громом и молниями. Утром столичные спасатели ликвидировали последствия ненастья.