Семьи пропавших без вести и пленных украинских воинов вышли на акцию в Киеве

В Киеве семьи пропавших и пленных бойцов вышли на акцию — фото
Семьи пропавших без вести и пленных украинских защитников вышли на мирную акцию на Майдан Независимости в Киеве. Они призывают Президента Владимира Зеленского услышать их.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 30 апреля.
Акция "Президент! Услышьте нас! Услышьте семьи пропавших без вести и пленных!"
Известно, что на улицу вышли семьи пропавших без вести и пленных бойцов 77-й ОАЭМБР.
Они хотят привлечь внимание властей к неэффективному розыску пропавших без вести, живых в плену и павших воинов.
"За последние два года из 77 бригады освобождено только трое пленных, а наших в плену десятки, если не сотни защитников", — отмечают активисты.
Напомним, 27 апреля в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.
А 19 апреля состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 277 защитников.
Читайте Новини.LIVE!