Семьи пропавших без вести и пленных украинских воинов вышли на акцию в Киеве

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Семьи пропавших без вести и пленных украинских защитников вышли на мирную акцию на Майдан Независимости в Киеве. Они призывают Президента Владимира Зеленского услышать их.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 30 апреля.

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Известно, что на улицу вышли семьи пропавших без вести и пленных бойцов 77-й ОАЭМБР.

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Они хотят привлечь внимание властей к неэффективному розыску пропавших без вести, живых в плену и павших воинов.

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

"За последние два года из 77 бригады освобождено только трое пленных, а наших в плену десятки, если не сотни защитников", — отмечают активисты.

Напомним, 27 апреля в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

А 19 апреля состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 277 защитников.