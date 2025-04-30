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В Киеве семьи пропавших и пленных бойцов вышли на акцию — фото

30 апреля 2025 13:30
Аркадий Пастула - Редактор
Семьи пропавших без вести и пленных украинских воинов вышли на акцию в Киеве
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Семьи пропавших без вести и пленных украинских защитников вышли на мирную акцию на Майдан Независимости в Киеве. Они призывают Президента Владимира Зеленского услышать их.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 30 апреля.

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Известно, что на улицу вышли семьи пропавших без вести и пленных бойцов 77-й ОАЭМБР.

Акція в Києві 30 квітня
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених українських воїнів 30 квітня
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE
Акція у Києві 30 квітня із закликом повернути полонених
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Они хотят привлечь внимание властей к неэффективному розыску пропавших без вести, живых в плену и павших воинов.

У Києві активісти вийшли на мирну акцію 30 квітня
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE
Мирна акція в Києві 30 квітня
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE
Кияни вимагають повернення полонених додому
Акция в Киеве 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

"За последние два года из 77 бригады освобождено только трое пленных, а наших в плену десятки, если не сотни защитников", — отмечают активисты.

Напомним, 27 апреля в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

А 19 апреля состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 277 защитников.

Киев ВСУ Украина пленные пропавшие без вести Майдан Независимости
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