Родини зниклих безвісти та полонених українських воїнів вийшли на акцію в Києві

У Києві сімʼї зниклих та полонених бійців вийшли на акцію — фото
Родини зниклих безвісти і полонених українських захисників вийшли на мирну акцію на Майдан Незалежності в Києві. Вони закликають Президента Володимира Зеленського почути їх.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 30 квітня.
Акція "Президенте! Почуйте нас! Почуйте родини зниклих безвісти та полонених!"
Відомо, що на вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР.
Вони хочуть привернути увагу влади до неефективного розшуку зниклих безвісти, полонених та полеглих воїнів.
"За останні два роки з 77 бригади звільнено лише троє полонених, а наших в полоні десятки, якщо не сотні захисників", — зазначають активісти.
Нагадаємо, 27 квітня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.
А 19 квітня відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 захисників.
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