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У Києві сімʼї зниклих та полонених бійців вийшли на акцію — фото

30 квітня 2025 13:30
Аркадій Пастула - Редактор
Родини зниклих безвісти та полонених українських воїнів вийшли на акцію в Києві
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Родини зниклих безвісти і полонених українських захисників вийшли на мирну акцію на Майдан Незалежності в Києві. Вони закликають Президента Володимира Зеленського почути їх.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 30 квітня.

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Акція "Президенте! Почуйте нас! Почуйте родини зниклих безвісти та полонених!" 

Відомо, що на вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР. 

Акція в Києві 30 квітня
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених українських воїнів 30 квітня
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Києві 30 квітня із закликом повернути полонених
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Вони хочуть привернути увагу влади до неефективного розшуку зниклих безвісти, полонених та полеглих воїнів.

У Києві активісти вийшли на мирну акцію 30 квітня
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE
Мирна акція в Києві 30 квітня
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE
Кияни вимагають повернення полонених додому
Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

"За останні два роки з 77 бригади звільнено лише троє полонених, а наших в полоні десятки, якщо не сотні захисників", — зазначають активісти.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

А 19 квітня відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 захисників.

Київ ЗСУ Україна полонені зниклі безвісти Майдан Незалежності
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