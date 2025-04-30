Родини зниклих безвісти та полонених українських воїнів вийшли на акцію в Києві

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Родини зниклих безвісти і полонених українських захисників вийшли на мирну акцію на Майдан Незалежності в Києві. Вони закликають Президента Володимира Зеленського почути їх.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 30 квітня.

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Відомо, що на вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР.

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Вони хочуть привернути увагу влади до неефективного розшуку зниклих безвісти, полонених та полеглих воїнів.

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

"За останні два роки з 77 бригади звільнено лише троє полонених, а наших в полоні десятки, якщо не сотні захисників", — зазначають активісти.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

А 19 квітня відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 захисників.