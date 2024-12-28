Использование пиротехники в Украине — в Киеве задержали мужчину за запуск фейерверков

В Киеве поймали юношу, запустившего фейерверк — что ему грозит
В Деснянском районе столицы правоохранители задержали 19-летнего парня, нарушившего запрет на использование пиротехники во время военного положения. Инцидент произошел вечером 27 декабря на Лесном массиве.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Что угрожает юноше
По информации полиции, возле одной из многоэтажек был запущен фейерверк, а характерные взрывы испугали местных жителей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая и задержала нарушителя. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения.
"По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы", — говорится в сообщении.
Правоохранители также напомнили, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения — запрещено.
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