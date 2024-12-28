Использование пиротехники в Украине — в Киеве задержали мужчину за запуск фейерверков

Запуск фейерверков. Иллюстративное фото: Freepik

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали 19-летнего парня, нарушившего запрет на использование пиротехники во время военного положения. Инцидент произошел вечером 27 декабря на Лесном массиве.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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По информации полиции, возле одной из многоэтажек был запущен фейерверк, а характерные взрывы испугали местных жителей.

Около одной из многоэтажек был запущен фейерверк. Фото: полиция Киева

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая и задержала нарушителя. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения.

Задержанный мужчина. Фото: полиция Киева

"По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы", — говорится в сообщении.

Правоохранители также напомнили, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения — запрещено.

Вещественное доказательство. Фото: полиция Киева

Упаковка от фейерверка. Фото: полиция Киева

Мы также писали, что в Киеве 43-летний мужчина в Подольском районе запускал фейерверки из окна многоэтажки. Его задержали правоохранители.

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