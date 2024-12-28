Використання піротехніки в Україні — у Києві затримали чоловіка за запуск феєрверків

Запуск феєрверків. Ілюстративне фото: Freepik

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який порушив заборону на використання піротехніки під час воєнного стану. Інцидент стався ввечері 27 грудня на Лісовому масиві.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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За інформацією поліції, біля однієї з багатоповерхівок було запущено феєрверк, а характерні вибухи налякали місцевих мешканців.

Біля однієї з багатоповерхівок було запущено феєрверк. Фото: поліція Києва

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка і затримала порушника. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження.

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

"За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до пʼяти років обмеження волі", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також нагадали, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану — заборонено.

Речовий доказ. Фото: поліція Києва

Пакування від феєрверку. Фото: поліція Києва

Ми також писали, що у Києві 43-річний чоловік у Подільському районі запускав феєрверки з вікна багатоповерхівки. Його затримали правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці чоловік отримав тюремне ув'язнення за запуск феєрверків у новорічну ніч.