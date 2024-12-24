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Запускав феєрверки з вікна — у Києві затримали правопорушника

24 грудня 2024 09:53
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві чоловіка затримали за запуск феєрверків з вікна багатоповерхівки
Феєрверк. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві 43-річний чоловік у Подільському районі запускав феєрверки з вікна багатоповерхівки. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Феєрверки з вікна

"Порушником виявився 43-річний мешканець будинку на проспекті Порика, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів", — йдеться у повідомленні.

Феєрверк у Києві
Запуск феєрверків з вікна у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в його квартирі речові докази, що вказують на причетність до злочину.

У Києві чоловік запускав феєрверки
Чоловік, який запускав феєрверки в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який через інтернет збував гранатомети та відправляв їх поштою покупцям. 

Раніше у Києві двоє чоловіків, представляючись колишніми військовими ЗСУ, просили у людей гроші. З ними провели роз'яснювальну бесіду.

Київ алкоголь вибух поліція порушення

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09:56 Притула розкрив, як інвестиції допомагають йому заробляти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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