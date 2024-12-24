У Києві чоловіка затримали за запуск феєрверків з вікна багатоповерхівки

Запускав феєрверки з вікна — у Києві затримали правопорушника
У Києві 43-річний чоловік у Подільському районі запускав феєрверки з вікна багатоповерхівки. Його вже затримали правоохоронці.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 24 грудня.
Феєрверки з вікна
"Порушником виявився 43-річний мешканець будинку на проспекті Порика, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в його квартирі речові докази, що вказують на причетність до злочину.
Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.
Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який через інтернет збував гранатомети та відправляв їх поштою покупцям.
Раніше у Києві двоє чоловіків, представляючись колишніми військовими ЗСУ, просили у людей гроші. З ними провели роз'яснювальну бесіду.
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