У Києві чоловіка затримали за запуск феєрверків з вікна багатоповерхівки

Феєрверк. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві 43-річний чоловік у Подільському районі запускав феєрверки з вікна багатоповерхівки. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Феєрверки з вікна

"Порушником виявився 43-річний мешканець будинку на проспекті Порика, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів", — йдеться у повідомленні.

Запуск феєрверків з вікна у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в його квартирі речові докази, що вказують на причетність до злочину.

Чоловік, який запускав феєрверки в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який через інтернет збував гранатомети та відправляв їх поштою покупцям.

Раніше у Києві двоє чоловіків, представляючись колишніми військовими ЗСУ, просили у людей гроші. З ними провели роз'яснювальну бесіду.